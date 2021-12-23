Представитель российской прокуратуры на процессе в Московском городском суде о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» заявил, что отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях может формировать негативный образ государства и приводить граждан к депрессии, сообщает «Интерфакс».

«Из-за того, что вы не указываете, что вы — иностранный агент, гражданин не может подойти критически к этой статье (публикации без маркировки). Это может привести к различным последствиям, может вызвать депрессивное состояние у граждан в том числе», — заявил прокурор в Мосгорсуде на заседании по иску о ликвидации правозащитного центра.

Прокуроры также утверждают, что центр систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, чем нарушал Конституцию России, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека, а также Конвенцию о правах ребенка.

Эти же основания указаны в иске Генеральной прокуратуры РФ о ликвидации общества «Международный Мемориал», поданном в Верховный суд России.

23 декабря в Мосгорсуде началось рассмотрение иска о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» по существу. Центр был внесен в список «иностранных агентов» в 2014 году. В ноябре 2021 года прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации организации. Параллельно Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд о ликвидации «Международного Мемориала», который находится в реестре «иноагентов» с 2016 года.

В октябре журналисты обнаружили, что семья заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, который и курирует департамент по делам некоммерческих организаций, ведущий реестр так называемых «иностранных агентов», владела недвижимостью на Лазурном берегу Франции.