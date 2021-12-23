Компании Турции и Катара договорились о совместном управлении Международным аэропортом города Кабул, сообщили агентству «Анадолу» источники в дипломатических кругах Турции.

По их данным, Анкара и Доха в последнее время обсуждали тему эксплуатации воздушной гавани столицы Афганистана.

По итогам этих переговоров был определен перечень компаний двух стран, которым было поручено проанализировать вопрос и подписать Меморандум о взаимопонимании.

Церемония подписания данного документа состоялась 7 декабря в рамках визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Доху.

В соответствии с договоренностью рабочая группа из Турции посетила Доху для обсуждения координации действий по управлению аэропортом Кабула.

После переговоров в Дохе турецко-катарская делегация направилась в Кабул для обсуждения темы эксплуатации аэропорта с временным правительством Афганистана. Делегация изучит позицию афганской стороны по данному вопросу, после чего проанализирует все собранные данные.

7 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает над вопросом обеспечения безопасности аэропорта вместе с Катаром и США. Тогда же стало известно, что в Кабул для содействия возобновлению работы аэропорта прибыла турецкая техническая группа из Турции.