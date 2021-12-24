Путин об Украине: «Мы что, должны жить с оглядкой, когда долбанут?»

Запад создает угрозы на границах России, а Украину превращают в «анти-Россию» и «накачивают» новейшими вооружениями, заявил на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин. Президент РФ в этой связи добавил, что в 1990-е годы Москве давали гарантии нерасширения НАТО на восток, которые были нарушены. #Путин #НАТО #Украина