ПОЛИТИКА
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Путин об Украине: «Мы что, должны жить с оглядкой, когда долбанут?»
Запад создает угрозы на границах России, а Украину превращают в «анти-Россию» и «накачивают» новейшими вооружениями, заявил на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин. Президент РФ в этой связи добавил, что в 1990-е годы Москве давали гарантии нерасширения НАТО на восток, которые были нарушены. #Путин #НАТО #Украина
Путин об Украине: «Мы что, должны жить с оглядкой, когда долбанут?» / Others
24 декабря 2021 г.
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