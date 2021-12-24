Президент США Джо Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден подписал закон, который запрещает импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и накладывает санкции на физических лиц, ответственных за принудительный труд в регионе», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее документ одобрили обе палаты Конгресса страны: Сенат принял закон о защите прав человека в Синьцзяне единогласно, а Палата представителей — подавляющим большинством голосов со стороны обеих парламентских партий.

В январе экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия КНР в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности». С марта 2017-го Китай под руководством и контролем Коммунистической партии Китая (КПК) совершал преступления «против человечности» в отношении преимущественно мусульманского населения — уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Он подчеркнул, что преступления против уйгуров включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания. В ответ на это заявление Китай ввел санкции в отношении Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа.

Администрация Байдена предупредила компании с цепочками поставок и инвестиционными связями в Синьцзяне, что они могут столкнуться с юридическими последствиями такой деятельности. Белый дом также объявил дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека, писал TRT на русском.

23 декабря американская корпорация — производитель микросхем — Intel извинилась, в том числе на китайском языке, за письмо своим поставщикам. В нем говорилось о требовании «обеспечить, чтобы его цепочка поставок не использовала рабочую силу или товары или услуги из Синьцзянского региона». Письмо вызвало негативную реакцию в Китае, где на Intel работает около 10 000 человек.

Из-за негативной реакции пользователей соцсетей в Китае за свою позицию вынуждены были извиняться компании Adidas, H&M Hennes и Mauritz. Модный дом Dior извинился за фотографию, показанную в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, — портрет азиатской девушки с сумкой в руках. Бойкот иностранных брендов одежды оставляет китайским потребителям множество отечественных предложений, но в случае с Intel китайских альтернатив нет, отмечает WSJ. Intel занимает более 80% рынка процессоров для настольных персональных компьютеров в Китае и является доминирующим поставщиком процессоров для услуг передачи данных, поставляя их, к примеру, Alibaba Group Holding.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские компании «никогда не должны чувствовать необходимости извиняться за то, что отстаивали основные права человека или выступали против репрессий». Она добавила, что американская промышленность не должна закупать продукцию, связанную с принудительным трудом. Неделей ранее минторговли США ввело торговые ограничения в отношении 30 китайских научно-исследовательских институтов, а минфин объявил о санкциях в отношении восьми китайских технологических компаний в связи с нарушениями прав человека.