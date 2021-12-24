Сотни тысяч украинских женщин поставят на воинский учет после вступления в силу приказа Минобороны страны, согласно которому встать на него должны представительницы 35 профессий.

«Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. <...> Речь идет о сотнях тысяч украинских женщин», — сказано в сообщении.

Приказ Минобороны № 313 был подписан 11 октября и вступил в силу 17 декабря. В перечень профессиональных направлений вошли общественное питание, юриспруденция, экономика, издательское дело и полиграфия.

Если женщина решит уклониться от воинского учета, ее привлекут к административной ответственности. Работодателей будут штрафовать на 5,1–8,5 тыс. грн (от 13,8 тыс. до 23 тыс. руб.), если они не проверят документы об учете у сотрудниц. А последнюю могут оштрафовать на 850–1700 грн (2,3 тыс. и 4,6 тыс. руб. соответственно).

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что стране понадобится до двух лет, чтобы поставить на воинский учет женщин в соответствии с расширенным накануне списком специальностей. «Речь идет о миллионах наших женщин свыше 100 специальностей. От строителей до айтишников, от бухгалтеров до музейных работников, от рестораторов до учителей, от фотографов и телеоператоров до судей и журналистов. На учет будут ставить как руководителей учреждений, так и рядовых работников, включая секретарей и машинисток, продавцов и почтальонов, — написал Гриценко в Facebook.

Он добавил, что на исполнение приказа требуется года полтора — два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. «А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) — эта задача практически неподъемна», — заключил Гриценко.

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