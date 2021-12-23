Недоверие к прививкам в Украине имеет свою историю. Но таких масштабов саботаж вакцинации, как во время пандемии COVID-19, еще не достигал. Это можно объяснить в первую очередь непониманием природы болезни и недоверием к качеству вакцины.

Большим спросом пользуется информация, чаще всего из сомнительных источников, о непредсказуемых последствиях вакцинации и тяжелых побочных эффектах вплоть до летальных случаев. Еще более популярны конспирологические теории о том, что тотальная вакцинация — это «заговор мировой закулисы по превращению людей в рабов».

Надо ли удивляться, что украинцы оказали сопротивление централизованной кампании по вакцинации от коронавируса?

Уколись или уволься

В мае 2021 года правительство Украины исчерпало возможности по популяризации добровольной вакцинации и перешло к более жестким методам. Огромный ажиотаж вызвало решение Минздрава о принудительной вакцинации работников ряда профессий, чаще всего контактирующих с людьми.

Кампания проходила в несколько этапов. В сентябре глава Минздрава рапортовал, что уже вакцинировано 80% самых приоритетных групп — медработники, военнослужащие и сотрудники МВД.

Следующий этап — обязательная вакцинация учителей и служащих государственных учреждений — уже сопровождалась неприкрытым саботажем. Учреждения, где не были достигнуты показатели вакцинации персонала (80%), пришлось переводить в дистанционный режим.

С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширен. Это персонал в ведении центральных органов исполнительной власти, работники органов социальной защиты и стратегических предприятий — «Укрпочта», «Укрзализниця» и др.

Отказ от вакцинации чреват недопуском на работу, невыплатой больничных и даже увольнением. Это подняло вопрос о конституционных правах граждан. По соцопросам, 71% украинцев считают нарушением прав ограничительные или принудительные меры против невакцинированных граждан. Соответственно, растет спрос на консультации адвокатов, как через суд восстанавливать свое право на работу после увольнения.

В какой-то степени насилие дало свои плоды: даже самые убежденные коронаскептики шли прививаться, чтобы не потерять работу. Но ценой этого принудительного «спасения утопающих» стало тотальное раздражение всеми действиями власти, усиленное политическими и экономическими проблемами.

Церковный аспект

Не в последнюю очередь очагами протеста стали религиозные сообщества. Хотя Украина по Конституции светское государство, церковь (религиозные организации в широком смысле) занимает одно из ведущих мест по доверию граждан и авторитетности. Поэтому игнорировать их влияние в обществе было бы неразумно.

Верующие, склонные к конспирологическим теориям, легко подхватывали экстравагантные проповеди священников о происхождения коронавируса и последствиях вакцинирования. Самые популярные истории — о том, что в производстве вакцины используются клетки абортированных детей, вместе с вакциной внедряются чипы, которые позволяют управлять человеком, или происходит изменение генетического кода.

При этом критическая масса верующих — пожилые люди старше 60 лет — входят в группу риска заболевания. Что совершенно не останавливает организаторов протестных митингов использовать этих людей в так называемых «молитвенных стояниях».

Массовые отказы от вакцинирования по религиозным мотивам вынудили руководство церквей выработать собственные рекомендации и четко обозначить, что вопрос прививок носит чисто медицинский, а не религиозный характер. Иными словами, это не вопрос вероучения и церковной доктрины. Но при этом практически все религиозные организации настаивают на добровольности вакцинирования.

Чтобы убедить верующих собственным примером, священники практически всех церковных юрисдикций публиковали в соцсетях фотографии своего вакцинирования. Это возымело определенный эффект: в ряде случаев был снят накал страстей и полемическая агрессия, многие прихожане тоже потянулись в прививочные пункты. Наиболее активными популяризаторами вакцинации стали представители Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины (ПЦУ).

Лидером сопротивления вакцинации считается Московский патриархат, неоднократно получавший выволочку от топ-чиновников – главы Совбеза Украины Алексея Данилюка, руководителя экспертной группы в Минздраве Александра Данилюка, министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

УПЦ обвинили в том, что она является одним из инструментов российской гибридной агрессии против Украины. В ответ церковь обвинила власть в заказной кампании дискредитации.

Протестом по Минздраву

Как и везде в мире, украинцы активно выходят на антивакцинаторские протесты. Но до европейских они количественно не дотягивают. Одна из самых многочисленных акций произошла в ноябре. Ее руководителя львовянина Остапа Стахива Служба безопасности обвинила в призывах к насильственному захвату власти и организации антиваксерской сети в Telegram, Viber, Facebook на деньги россиян. Сеть пользовалась популярностью — до 70 тысяч подписчиков только на YouTube.

Стахива в конечном итоге взяли под стражу, но 1 декабря выпустили из СИЗО под залог в размере 980 тысяч грн (около 37 тыс. долларов), назначив при этом психиатрическую экспертизу. Выйдя на свободу, Стахив опять объявил об организации новых активаксерских митингов.

Саботаж и мошенничества

Вместо организации массовых протестов украинцы пошли другим путем — саботаж вакцинации.

Чтобы не прибегать к локдауну, власти объявили, что свобода действий и передвижения граждан гарантируется только электронными сертификатами о вакцинации. Сертификат вместе с QR-кодом загружается в приложение «Дія» на смартфоне и демонстрируется по требованию охраны.

Но журналисты выяснили, что требование сканировать сертификаты в местах массового скопления людей (торговые центры, супермаркеты, рестораны, спортклубы), а также на транспорте практически не соблюдается.

Примечательно, что противники вакцинации нашлись даже в Верховой Раде: по разным оценкам, в ноябре депутатов-конспирологов насчитывалось до 50%. Одновременно возник рынок поддельных ковид-сертификатов, которые, по уверениям «продавцов», будут отражаться и в электронном приложении «Дія» «покупателей» (бумажное свидетельство с подписями и печатями входит в комплект). Услуга начала пользоваться огромным спросом, хотя цена кусается — от 100 до 200 долларов и выше.

Но вскоре у покупателей таких «филькиных грамот» возникла проблема: при попытке вакцинироваться по-настоящему оказывалось, что электронная система, куда вносятся все данные о пациенте, не предусматривает опции «переукалывания». В СМИ появилась информация, что для обхода алгоритмов электронной системы на Закарпатье открыли анонимный прививочный пункт при поддержке депутата областного совета и местного департамента охраны здоровья. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал эту информацию фейком.

Еще один вариант псевдовакцинации – впрыскивание реальной вакцины пациенту в сторону, без самого укола. После чего данные о «прививке» вносятся в официальный реестр. Но здесь без знакомого врача не обойтись.

Из последних отчаянных попыток власти поощрить граждан к вакцинации можно отметить обещание каждому привитому сознательному члену общества выплатить по 1000 грн. Но давать их будут не на руки, а «прицепом» к электронному сертификату через приложение «Дія».

Да и потратить эти деньги можно не по собственному усмотрению, а только на приобретение ограниченного числа услуг, обычно развлекательного характера: абонементы в спортзалы, билеты в кинотеатры, театры, музеи, и билеты на самолет или поезд на внутриукраинские рейсы.

Но особого восторга такое поощрение не вызвало. А мошенники уже начали выманивать у граждан по телефону банковские реквизиты якобы для перечисления денег. Поскольку рассылки происходили на телефоны вакцинированных, возник вопрос, откуда у мошенников реестры.

На массовую подделку сертификатов чиновники среагировали традиционно: усилили уголовную ответственность для всех участников аферы — изготовителей, сбытчиков и покупателей сертификатов, а также врачей, вносящих фальшивые данные в реестр о вакцинации. Но одновременно в Минздраве возникла альтернативная идея — внедрить «ковидную амнистию» для тех, кто купил фейковые сертификаты, но таки решил уколоться.

Хотя правительству удалось добиться признания украинских электронных сертификатов о вакцинации в 17 странах, низкие темпы вакцинации и высокий уровень подделок не способствуют доверию к украинским путешественникам. Уже можно однозначно сказать: украинская власть безнадежно проиграла информационную кампанию, вызвав у граждан агрессивное сопротивление. Как результат — возросший уровень госпитализаций и смертности от ковида. И надежды на то, что ситуация исправится, уже мало.