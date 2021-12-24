Россия продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на снимки со спутника, полученные оборонно-разведывательной компанией Janes.

Как отметили в указанной организации, на кадрах, вероятно, видна лишь часть российских вооружений. Россия имеет возможность быстро и скрытно усилить свою военную мощь с помощью поездов или самолетов, говорится в сообщении компании. По данным Совета безопасности и обороны Украины, сейчас на расстоянии 200 км от украинских границ находятся около 122 000 российских военнослужащих.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что российские наемники начали активнее прибывать в подконтрольные сепаратистам области Украины. «Здесь аншлаг. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт», — сказал источник, который отметил, что уже участвовал в военных операциях в Украине и Сирии, которые курировали российские спецслужбы.

О том, что профессиональные наемники, ветераны конфликта в Донбассе и жители подконтрольных сепаратистам областей Украины получают предложения об «оплачиваемой командировке», ранее также писала «Медуза». Людей набирают в разные группы, у каждой из которых свои организаторы, требования к кандидатам и условия. Один из собеседников «Медузы», отказавшийся от «командировки», оценил текущую кампанию по найму как самую активную с 2014 года. В Москве вербовщики пытаются нанять 120 «россиян с боевым опытом», готовых отправиться в Донецк на три месяца. Двое отказавшихся от предложений рассказали, что им не обозначили цели «командировки», а названная зарплата показалась им неправдоподобно высокой.

«Сосредоточение сил — это классическая демонстрация силы, необходимая для того, чтобы максимально обескуражить вашего противника. Это не указывает на железную решимость использовать его», — заявила эксперт по международной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы Наталья Харитонова.

Представитель администрации США заявил, что потенциальные действия России в Украине приблизят военных НАТО к ее границам, а не удалят от них. «Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не согласны с некоторыми предложениями России по взаимным гарантиям безопасности с НАТО. «Мы работаем над дипломатическими переговорами. Россия выдвинула ряд предложений: с некоторыми из них мы согласны, а с некоторыми, определенно, не согласны, например, касающимися НАТО — это хороший пример. И мы работаем над тем, чтобы окончательно определить, как они (предложения) будут выглядеть. Мы также согласны, что дипломатические переговоры — правильный путь вперед», — отметила она.

Псаки также отвергла обвинения президента России Владимира Путина в адрес США и их союзников в эскалации напряженности вокруг Украины. «Факты — забавная вещь, и факты ясно показывают, что единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины, — это наращивание русскими военной группировки и воинственная риторика лидера России», — сказала представитель Белого дома.

Переговоры США и России по гарантиям безопасности могут пройти в январе, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США. Джен Псаки при этом сказала, что точная дата и место проведения пока не определены. Она отрицает, что переговоры могут пройти в Женеве, как ранее 23 декабря заявил Владимир Путин. 24 декабря в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия-НАТО в январе и сейчас рассматривает его.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Российские власти, среди прочего, предложили НАТО исключить присоединение Украины и других постсоветских стран к альянсу, а также отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне увеличения численности российских войск на границе с Украиной. Западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение в начале 2022 года. В Кремле это отрицают и называют сообщения о подготовке к военным действиям в Украине «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».