Еще один бывший высокопоставленный политик Европы продолжает карьеру в крупных российских компаниях. Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годы, вошел в состав совета директоров «Сибура», сообщила компания по итогам собрания акционеров, состоявшегося 17 декабря.

67-летний Фийон будет занимать пост независимого директора и войдет в состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также устойчивому развитию. Он заменит в совете Кирилла Шамалова, которого СМИ называли бывшим зятем президента Владимира Путина.

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в хищении государственных средств — фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника. Фийону был назначен штраф в 375 тысяч евро и 5-летний тюремный срок, из которого два года он должен был реально отбыть в тюрьме. Его жена Пенелопа Фийон, признанная виновной в соучастии в преступлении, была приговорена к такому же штрафу и 3 годам условно.

Фийоны подали апелляцию. В сентябре прокуратура Франции и управление по борьбе с коррупцией начали новое расследование в отношении экс-премьера. Его заподозрили в создании еще одной фиктивной должности парламентского помощника для своего спичрайтера Маэля Ренуара.

Сразу после решения суда в июле 2021 года Фийон вошел в совет директоров другой крупной российской компании — «Зарубежнефти». Тогда же в совет директоров «Роснефти» вошла Карин Кнайсль — экс-глава МИД Австрии, на свадьбу к которой в 2018 году ездил президент РФ Владимир Путин. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер с 2017 года также является председателем совета директоров «Роснефти» наряду с Игорем Сечиным.