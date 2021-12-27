ПОЛИТИКА
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Бурса объявлена «Культурной столицей тюркского мира — 2022».
Международная организация тюркской культуры объявила Бурсу «Культурной столицей тюркского мира — 2022». По словам главы представительства Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в регионе юга Мраморного моря Мурата Сарачоглу, город удостоился такой чести благодаря своей истории, культуре, уникальной природе и разнообразию в сфере туризма. #Бурса #Турция #тюркскиймир
Бурса / Others
27 декабря 2021 г.
Истории
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