США получили новые свидетельства крупномасштабной передачи чувствительных баллистических технологий из Китая в Саудовскую Аравию. Соответствующие разведывательные данные, на которые ссылается телеканал CNN, доведены до сведения высших должностных лиц администрации президента Джозефа Байдена. Подобная ситуация дает американской стороне повод предполагать, что ближневосточный союзник сделал существенный рывок в локализации на своей территории активного ракетного производства.

Гипотеза находит подтверждение на серии спутниковых снимков, сделанных в районе города Давадми частной компанией Planet с 26 октября по 9 ноября. На них видны места со следами утилизации твердого топлива, которое остается в процессе ракетного производства. Признаки столь активной работы ставят вопрос о том, на каком уровне находится саудовская баллистическая программа и как в таких обстоятельствах вести переговоры с Ираном, который западное сообщество хочет принудить к включению ряда неядерных вопросов в возможную сделку.

Свидетельства о том, что саудовское руководство получает покровительство Китая в «ракетных» вопросах, появляются не впервые. Соответствующие данные тот же канал CNN публиковал в 2019 году. Заметно изменились, возможно, только темпы производства и, очевидно, политический контекст. Администрацию бывшего президента США Дональда Трампа критиковали за безразличие к этой проблеме крупные демократические фигуры. Сейчас этот лагерь, который представляет Байден, сам оказался примерно перед лицом таких же вызовов.

Ядерное оснащение

Развитие Стратегических ракетных сил (СРС) саудовской армии находится в исторической зависимости от военно-технического сотрудничества с Китаем. Взаимодействие по этому вопросу получило импульс во второй половине 1980-х годов. Первый раунд соответствующих переговоров между высшими эшелонами саудовской власти и высокопоставленными должностными лицами Народно-освободительной армии Китая приходится на середину 1986 года. Речь на тот момент шла о приобретении Эр-Риядом партии баллистических ракет большой дальности.

Считается, что передача техники проходила в обстановке строгой конфиденциальности — без американских и израильских глаз — в период с 1987 по 1990 годы в условиях интенсивной помощи со стороны КНР в сферах обслуживания и консалтинга. В настоящий момент на вооружении СРС стоят проданные Пекином баллистические ракеты средней дальности шахтного базирования DF-3А. Пункты их размещения, которые включают системы подземных транспортных галерей и замаскированных позиций, находятся на трех базах: Аль-Ватах, Аль-Сулайюль и Аль-Джуфайр.

Впервые Саудовская Аравия продемонстрировала DF-3А миру в 2014 году. Предполагаемое число этих ракет может достигать 120 единиц, а дальность полета — примерно три тысячи километров. Их наличие в арсенале аравийской монархии напрямую поднимает вопрос о существовании у нее ядерного потенциала и, соответственно, о нарушении обязательств по нераспространению: использование DF-3А в обычном оснащении лишено смысла в условиях реального конфликта, потому что без ядерной «начинки» они крайне неточны.

Эту гипотезу подтверждал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «DF-3А в обычном оснащении — абсолютно бессмысленное оружие, поскольку у них крайне низкая точность и, соответственно, стрелять на расстояние три тысячи километров такими ракетами — просто абсурд: непонятно, какие цели могут быть у такой стрельбы и зачем это вообще нужно в случае реального конфликта», — обращал внимание российский военный эксперт, комментируя саудовский потенциал.

Гипотеза о ядерных амбициях Саудовской Аравии получила дополнительное развитие на фоне ее сотрудничества с Пакистаном, чья атомная программа щедро спонсировалась аравийской монархией. В то же время слухи о том, что добиться соответствующих успехов Эр-Рияду помогает Пекин, не утихали. В 2020 году The Wall Street Journal привела оценки западных официальных лиц, которые сообщили, что власти Саудовской Аравии при помощи двух китайских фирм строят на своей территории предприятие, предназначенное для производства уранового концентрата.

Аукнется всему региону

Тема саудовской ядерной программы будет крайне политизирована в США с учетом доминирующего положения демократических сил, радикально-либеральная часть которых и так требует отказаться от безусловной военной помощи ближневосточным союзникам, нарушающим права человека и использующим авторитарный стиль госуправления. По данным CNN, последние сведения о взаимодействии между Эр-Риядом и Пекином заставили Белый дом задуматься о разработке санкций против компаний, участвующих в передаче баллистических технологий.

Однако главный повод для беспокойства дает то, как на соответствующие свидетельства может отреагировать Иран, с которым у западного сообщества в эти недели и без того осложнен диалог по ядерному треку. Откровенное пренебрежение принципами нераспространения на Ближнем Востоке широким кругом игроков будет означать необходимость дискуссии о введении формальных лимитов путем привлечения к переговорному процессу большого числа региональных держав. Пока что очевидно одно: за эти годы проблема вышла далеко за рамки иранской специфики.

Эр-Рияду это ничего хорошего не обещает. Информация о сотрудничестве с Китаем уже привела к появлению признаков дипломатического похолодания между США и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В течение этого года американское разведсообщество несколько раз фиксировало странную активность по созданию военного объекта на территории Эмиратов, к которому якобы была причастна КНР. А летом появились данные, что от Абу-Даби Вашингтон добивается прекращения партнерства в телекоммуникационной сфере с китайской Huawei.

Комплекс претензий привел к тому, что ОАЭ не так давно уведомили Америку о готовности выйти из сделки по приобретению военной техники на сумму $23,37 млрд, которая включает поставку аравийскому государству 50 истребителей F-35 — тот пункт, ради которого эмиратские власти, по ряду слухов, и инициировали открытое дипломатическое сближение с сионистским правительством в 2020 году. Факт, что в Абу-Даби готовы отказаться от самолетов пятого поколения, показывает, насколько союзник США утомлен бесконечными претензиями.

Однако если американская сторона «поймала» Китай и Эмираты на сотрудничестве на ранних его этапах, то раскрытие китайско-саудовского баллистического тандема было гораздо более медленным. В связи с этим остается под вопросом, можно ли сейчас обуздать те амбиции, которые Эр-Рияд недвусмысленно демонстрировал в ядерной сфере на протяжении последнего времени. Тем более посредством американского санкционного инструментария, который, похоже, все чаще играет против интересов стратегов в Вашингтоне.