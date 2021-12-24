В 2021 году для защиты от санкций и других рисков, связанных со статусом аннексированного Крымского полуострова, не менее 60 компаний в регионе и в Севастополе, воспользовались правом скрыть информацию о своих владельцах и директорах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выборку, которую про просьбе издания подготовили аналитики компании «Контур» с помощью сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

У 60 компаний, работающих в Крыму и Севастополе, в раздел сведений об учредителях и совладельцах внесена запись об ограничении доступа к этим данным. Около половины из выбранных компаний также скрыли в ЕГРЮЛ сведения о своих директорах. Право ограничивать доступ к сведениям из ЕГРЮЛ правительство дало юридическим лицам из Крыма и Севастополя в 2019 году. Доступ закрывают местные управления Федеральной налоговой службы по заявлению компании.

Большинство крымских компаний, закрывших сведения в ЕГРЮЛ, сделали это во второй половине 2021 года, а некоторые — в декабре. Крупнейшие по выручке среди них за 2020 год — мясокомбинат «Дружба народов» (7,4 млрд рублей), подконтрольная ему компания «Дружба народов» (803 млн рублей, сельское хозяйство), «Русдеталь» (457 млн рублей, метизы), «Крым Агротехкомплект» (240 млн рублей, сельхозоборудование), «Электронные торговые системы» (220 млн рублей, информуслуги). Часть компаний выборки — малые предприятия из реестра субъектов МСБ.

Среди крупных инвесторов, попавших в выборку, — компания «Семейные курорты». В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме она подписала соглашение с правительством Крыма о строительстве семейного курорта в Саках на 2000 номеров под брендом Alean. Зарегистрированный в Москве туроператор «Алеан» сообщал, что станет первым федеральным туристическим брендом, который построит курорт в Крыму, а также о планах строительства новых отелей в Анапе.

В сентябре 2021 года закрыл информацию о совладельцах мясокомбинат «Дружба народов», в 2018 году правительство определило его единственным поставщиком Росгвардии. В 2018 году предприниматель Борис Ванинский рассказывал, что партнерами по этому бизнесу являются он и Борис Кантемиров, теперь оба владельца стали анонимными. Сведения об участниках обществ с ограниченной ответственностью, которые закрыли информацию только в 2021 году можно найти у агрегаторов сведений из ЕГРЮЛ в интернете. Но многие компании учредились в этом году и сразу закрыли сведения об учредителях.

Сведения о компаниях, доступ к которым был ограничен, могут быть предоставлены только госорганам, Центробанку и судам, согласно закону о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2014 году США ввели в отношении Крыма почти полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. Под санкции попали, к примеру, финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», крымский банк РНКБ, железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс». ЕС вводил аналогичные санкции против «Мостотреста» и других компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Большинство российских федеральных компаний не выходит рынок Крым из-за риска санкций, которые лишат их долларового фондирования и торговли с партнерами в Европе.

В Крыму для закрытия информации можно также использовать статус непубличного акционерного общества. Им, к примеру, воспользовался попавший под санкции США девелопер «Консоль-Строй», главный владелец АО «Шархинский карьер». Крымский сотовый оператор Win mobile, за которым стоит ООО «К-Телеком», зарегистрировался не в Крыму, а в Краснодаре, и принадлежит армянской Arm Telecom Ventures Holding.

Минэкономразвития в феврале 2021 года предложило расширить возможности по обеспечению конфиденциальности инвестиций в Крыму и Севастополе, позволив ограничивать публичный доступ не только к сведениям ЕГРЮЛ, но и к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Представитель Минэкономразвития уточнил РБК, что законопроект по обеспечению особого правового режима с защитой информации для инвесторов в экономику аннексированного Крыма дорабатывается, и когда он будет вноситься в Госдуму, пока неизвестно. Президент Владимир Путин в марте заявлял, что в предстоящие четыре года в экономику полуострова должно быть вложено около 1 трлн рублей частных инвестиций.