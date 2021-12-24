По итогам 2021 года самым востребованным направлением у российских туристов была Турция, сообщает «Коммерсант».

На долю Турции пришлось 45% бронирований российских туристов. Такой же показатель был зафиксирован и в докоронавирусном 2019 году. ​​​​В 2020 году это значение было на уровне 53% из-за ограниченного числа доступных выездных направлений.

При этом ​​​​​​​в 2019 году в Турцию отправились 6,9 млн россиян, а по итогам 2021-го прогнозируется 4,9 млн. В целом же выездной поток из России за рубеж в 2021 году окажется на 50% ниже докризисного, достигнув 7,7 млн человек. Это заметно лучше показателя 2020 года, когда спад составлял 85%. Полного восстановления выездного турпотока операторы не ждут еще как минимум год.

Египет за год сформировал 15% продаж. Эта страна выступает лидером текущих продаж, формируя почти 37% бронирований в декабре. Это позволяет рассчитывать на рост доли Египта в 2022 году.

Популярным остается и отдых внутри России. В 2021 году на туры внутри страны пришлось 22% бронирований. Это немного меньше значения 2020 года (24%), но заметно превосходит показатель 2019 года (8%).

Одним из самых популярных направлений для российских туристов остается Анталья. В октябре TRT на русском писал, что за неполные 10 месяцев текущего года курорт посетили 8,39 млн иностранных туристов — на 162% больше, чем в 2020 году.