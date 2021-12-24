Власти Украины подготовили документ, в котором описаны 10 основных шагов, которые могут урегулировать ситуацию на востоке страны, сообщает «Коммерсант».

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса, главный переговорщик по Донбассу Андрей Ермак заявили о предложениях Киева еще 21 декабря на конференции послов Украины «Дипломатия-30. Стратегия сильного государства».

По словам Зеленского, предложенные шаги можно выполнить с привлечением стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и США.

«Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии», — отметил украинский лидер.

Ермак заявил, что Киев пытается различными путями сдвинуть переговоры с места. По его словам, партнерам Украины были переданы комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Никаких деталей о содержании документа украинская сторона не раскрывала.

Однако сам документ под названием «Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, «нормандского формата», выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года» Киев распространил перед заседанием Трехсторонней контрактной группы (ТКГ). С предложениями, о которых заявили власти Украины, ознакомились в «Коммерсанте».

Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду ( 8–9 декабря) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.

Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры (так называемую процессуальную очистку) в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:

— вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера».

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

— поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

— заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

— содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

— определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.

Шаг 9. Проведение саммита лидеров «нормандского формата».

Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

— об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

— об амнистии;

— о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

— о специальной (свободной) экономической зоне;

— об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Россия тем временем продолжает стягивать танки, артиллерию и системы противовоздушной обороны к границам Украины. Кроме того, российские наемники все активнее прибывают в подконтрольные сепаратистам области Украины. Людей набирают в разные группы, у каждой из которых свои организаторы, требования к кандидатам и условия. Текущая кампания по найму оценивается как самая активная с 2014 года.