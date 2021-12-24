Шахтеры Кемеровской области будут произносить клятву горняка, сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Facebook.

«Мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них. Клятва горняка — еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», — написал он.

Текст клятвы приведен в сообщении Панова:

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: быть достойным профессии «шахтер», честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным, не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев, уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи, честно трудиться во благо Кузбасса».

Заместитель губернатора также написал, что вопрос безопасности труда горняков всегда будет на первом месте — на шахтах региона устанавливаются современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил. Значительно снизить риски, по его мнению, можно только действуя с разных сторон — используя наилучшие технологии безопасности и исключив сознательное нарушение правил охраны труда.

«Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва — одна из таких мер», — резюмировал чиновник.

Telegram-канал Mash Siberia приводит письмо Панова, в котором указывается, что клятву горняка должны дать сотрудники предприятий угольной и горнорудной промышленности Кемеровской области, участвующие в организации производственного процесса, в срок с 28 по 30 декабря этого года, а также все рабочие этих предприятий — до 28 декабря. Через аналогичную процедуру должны проходить также горняки при приеме на работу и при переводе на должность технического работника.

25 ноября в кузбасской угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана после которого начался пожар. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей. Наружу выбрались свыше 230 шахтеров.

В рамках возбужденных уголовных дел задержано руководство и владельцы шахты, включая члена списка Forbes Михаила Федяева. Сами шахтеры признались, что их начальство закрывало глаза на превышение допустимого уровня метана и другие нарушения на шахте.