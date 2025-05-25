Израильская армия перебросила девять своих регулярных пехотных и бронетанковых бригад в сектор Газа в течение последних суток, сообщает израильский вещатель KAN со ссылкой на военные источники. Этот шаг является частью расширения наземной операции, одобренной Советом безопасности Израиля 4 мая под названием «Колесницы Гидеона», целью которой заявлено «полное освобождение» боевых зон — включая север Газы — и «эвакуация населения в южные районы».

Согласно источникам, армия предупредила жителей этих районов заранее, чтобы они эвакуировались перед началом интенсивных авиабомбардировок. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что только за последнюю неделю более 172 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а беженцы продолжают гибнуть под обстрелами в местах, куда пытаются укрыться.

Власти Газы заявили в воскресенье, что израильская армия уже контролирует 77% территории сектора — как с помощью наземных сил, так и за счет массовых приказов об эвакуации и постоянных бомбардировок, которые не позволяют людям возвращаться в свои дома.

Израиль отвергает международные призывы к прекращению огня и с октября 2023 года ведет ожесточенную операцию в Газе, в ходе которой, по данным местных властей, погибло более 53,9 тыс. палестинцев, большинство — женщины и дети.