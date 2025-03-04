ТУРЦИЯ
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В Анкаре пройдет встреча лидеров Турции и Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта посетит Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
В Анкаре пройдет встреча лидеров Турции и Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / AA Archive
4 марта 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта прибудет в Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча пройдет в президентском комплексе «Куллие», где стороны обсудят пути дальнейшего укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Алтун также сообщил, что в рамках визита состоится церемония открытия газопровода Игдыр-Нахичевань, фундамент которого был заложен президентами Турции и Азербайджана 25 сентября 2023 года. Открытие пройдет в формате прямого включения.

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