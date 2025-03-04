Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 марта прибудет в Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча пройдет в президентском комплексе «Куллие», где стороны обсудят пути дальнейшего укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Алтун также сообщил, что в рамках визита состоится церемония открытия газопровода Игдыр-Нахичевань, фундамент которого был заложен президентами Турции и Азербайджана 25 сентября 2023 года. Открытие пройдет в формате прямого включения.