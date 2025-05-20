Президент США Дональд Трамп шокировал европейских лидеров своим мягким тоном в разговоре с Владимиром Путиным и отказом вводить санкции против России, пишет Axios со ссылкой на источники.

После двухчасового созвона с российским лидером 19 мая Трамп провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии и представителями Еврокомиссии. Они надеялись услышать, что Путин согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня — или что США пригрозят санкциями в случае отказа. Но Трамп заявил, что Россия «готова к переговорам», и США не будут вводить какие-либо ограничения против Москвы, уточняет Axios.

Портал отмечает: когда европейские лидеры задали уточняющий вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей, ведь «есть шанс на прогресс». Он предложил, чтобы Россия представила «меморандум мира» с условиями прекращения огня и завершения войны, и подчеркнул, что США не будут навязывать свое участие. При этом он не исключил возможных санкций в будущем, но добавил: «Если начать давить сейчас, все может стать только хуже».

По словам собеседников издания, европейские лидеры и Киев «‎были ошеломлены»‎ позицией Вашингтона. Владимир Зеленский напомнил, что Путин уже соглашался на переговоры и ранее, но это не принесло результатов. Портал отмечает, что украинский лидер якобы просил Трампа занять более жесткую позицию, настаивая на санкциях и отказе от уступок Кремлю. Но Трамп, по словам источников Axios, настаивал: «Это европейский конфликт, и им с ним разбираться».

Позже Трамп публично заявил, что США не стоило ввязываться в конфликт РФ и Украины, отмечая, что это «‎дело европейцев»‎.

Некоторые европейские лидеры призвали к международному посредничеству и начали предлагать альтернативные компромиссные варианты. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила хотя бы двухнедельное перемирие. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил собрать переговоры с участием всех сторон.

Трамп, в ответ, неожиданно предложил в качестве площадки для переговоров Ватикан — неожиданный выбор, учитывая, что католическая церковь ранее не принимала участия в посреднических инициативах между РФ и Украиной.



