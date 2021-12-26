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NASA запустила в космос самый большой телескоп в истории - «Джеймс Уэбб»
Телескопу понадобится 29 дней, чтобы достичь пункта назначения - примерно в четыре раза дальше, чем Луна. В NASA надеются, что «Джеймс Уэбб» станет самой мощной космической научной обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества, и поможет раскрыть тайны солнечной системы. На его создание ушло более 20 лет и 10 млрд долларов. #NASA #космос #Уэбб
NASA запустила в космос самый большой телескоп в истории - «Джеймс Уэбб» / Others
26 декабря 2021 г.
Истории
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