NASA запустила в космос самый большой телескоп в истории - «Джеймс Уэбб»

Телескопу понадобится 29 дней, чтобы достичь пункта назначения - примерно в четыре раза дальше, чем Луна. В NASA надеются, что «Джеймс Уэбб» станет самой мощной космической научной обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества, и поможет раскрыть тайны солнечной системы. На его создание ушло более 20 лет и 10 млрд долларов. #NASA #космос #Уэбб