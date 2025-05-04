ВОЙНА В ГАЗЕ
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Ракета хуситов упала у главного аэропорта Израиля
Взрыв вызвал панику в терминале Бен-Гуриона, пострадали восемь человек
Ракета хуситов упала у главного аэропорта Израиля
4 мая 2025 г.

Ракета, выпущенная с территории Йемена хуситскими формированиями, в воскресенье упала рядом с аэропортом Бен-Гурион — главным международным авиаузлом Израиля. По данным полиции, удар пришелся на обочину дороги у парковки терминала №3, оставив кратер шириной и глубиной в несколько десятков метров. Сработали сирены, в здании терминала началась паника, пассажиры бросились в укрытия.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, заявив, что действуют «в знак солидарности с народом Газы». Представитель группировки Яхья Сари объявил, что аэропорт «больше не безопасен для авиасообщения». Израильский министр обороны Исраэль Кац пообещал жесткий ответ: «Кто причиняет нам вред — заплатит в семикратном размере». Премьер-министр Нетаньяху провел экстренное совещание с представителями военного ведомства.

Хотя ранее большинство ракет хуситов перехватывались системой ПРО, этот снаряд достиг цели. Причины сбоя выясняются. По информации медслужб, восемь человек получили ранения: один мужчина с травмами конечностей, две женщины — с ушибами головы. Остальные пострадавшие были осмотрены на месте. Территория вокруг аэропорта временно оцеплена, но полеты возобновлены. Часть рейсов отменена, другие — задержаны на 1–2 часа.

Инцидент произошел на фоне подготовки Израиля к расширению операции в Газе. Ранее хуситы пообещали усилить удары по территории Израиля в случае возобновления наступления. США продолжают наносить удары по объектам хуситов в Йемене, заявляя, что это необходимо для защиты судоходства в Красном море и сдерживания атак на союзников.

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