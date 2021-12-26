ПОЛИТИКА
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Турпоток в Анталью по итогам года превысил 9 млн
«Туристическая столица» Турции поставила цель - в следующем курортном сезоне достичь рекордных показателей 2019 года. Тогда Анталью посетили более 15,6 млн человек. Немаловажную роль в росте турпотока в 2021-м сыграла программа «Cертификация безопасного туризма», реализуемая под контролем государства в отелях и туристических комплексах страны. Среди гостей Антальи по численности первое место в уходящем году заняли россияне (порядка 3,5 млн), потом следуют туристы из Украины (1,26 млн) и немцы (1,16). ​​​​​​​
туризм / Others
26 декабря 2021 г.
Истории
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