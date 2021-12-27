Россия отводит часть сил, размещенных близ границы с Украиной, на фоне требований Запада о деэскалации для начала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США.

Более 10 тысяч солдат войск Южного военного округа (ЮВО) отправляются в места постоянной дислокации с полигонов, расположенных в том числе в аннексированном Крыму, Ростовской и Волгоградской областях. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, батальонные тактические группы и тактические группы всех соединений и воинских частей ЮВО в течение месяца проходили «подготовку в боевых условиях», целью которой было «боевое слаживание отделений, экипажей и расчетов».

Приказ об отведении войск был отдан на фоне подготовки первого за 2,5 года совета Россия-НАТО (СРН). Как сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, заседание может состояться в начале 2022 года.

Пресс-служба НАТО 26 декабря сообщила, что Столтенберг предложил созвать заседание СРН 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.

«Любой диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий России, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО», — отметили в пресс-службе альянса.

Москва получила предложение Североатлантического альянса и рассматривает его, сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, сроки, модальности, формат и состав российской делегации сейчас прорабатываются.

Источники Bloomberg в администрации США на прошлой неделе оценивали численность стянутой к Украине группировки в 122 тысячи человек. Причем, по американским данным, за неделю она выросла примерно на 20 тысяч солдат.

Источники Reuters в России утверждают, что Москва активно вербует наемников, ранее воевавших в Украине и Сирии, чтобы перебросить их на неподконтрольные Киеву сепаратистские территории. «Там аншлаг, — рассказал один из собеседников агентства. — Собирают всех, у кого есть боевой опыт».

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, запустив пять волн расширения, и теперь должен «немедленно» дать гарантии, что этот процесс остановится. «Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО», — сказал он.

На следующий день после 5-часового телемарафона Путин сообщил об «безупречных» испытаниях гиперзвуковой ракеты «Цикрон» — одного из шести видов «чудо-оружия», анонсированных президентов в 2018 году.

В воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что ракеты помогут договориться с НАТО. «Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — сказал он в интервью шоумэну-пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Совет Россия — НАТО появился в 2002 году. На фоне событий 2014 года вокруг Украины работа в совете была заморожена, но некоторые каналы связи сохранялись. Последний раз переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить встречу терпели провал, в том числе из-за нежелания России обсуждать украинский конфликт, отмечает немецкий портал DPA. Представитель Белого дома Джен Псаки назвала переговоры лучшим путем для движения вперед, но подчеркнула, что Вашингтон не готов согласиться с российскими предложениями, которые касаются НАТО.