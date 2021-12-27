Правительство Израиля утвердило план, подразумевающий увеличение числа поселенцев на Голанских высотах в два раза, передает DW.

Как сообщает канцелярия премьера Нафтали Беннета, власти намерены инвестировать около 1 млрд шекелей ($317 млн) в новое жилье, рабочие места и развитие инфраструктуры в этом регионе. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил на выездном заседании правительства, прошедшем 26 декабря в киббуце Мево-Хама, что целью правительства является увеличение числа населенных пунктов и удвоение населения на Голанах.

В течение 5 лет планируется возвести около 7300 единиц жилья. 3300 единиц построят в Кацрине и 4065 — на территории районного совета Голан. Одна из целей программы - увеличение населения в регионе. По прогнозам, строительство жилья поспособствует приросту населения на 23 000 человек в ближайшие годы. Населенным пунктам, которые привлекут новых жителей, будут предоставлены экономические льготы.

На Голанах появятся два новых поселка: Асиф и Матар. В каждом из них построят примерно по 2 тысячи единиц жилья (в дополнение к запланированным 7300). Для реализации программы строительства будет создана специальная комиссия по планированию жилья, разминированы участки под новую застройку и т.д.

Выступая на заседании Беннет подчеркнул, что «само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю». Он также напомнил, что экс-президент Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над этой территорией, а администрация Джо Байдена не изменила этого решения.

В настоящее время на Голанских высотах проживают около 20 тыс. лояльных Сирии этнических арабов — друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, исповедующих ислам, и около 25 тыс. израильских поселенцев.

В марте 2019 года Дональд Трамп заявил о признании властями США статуса Голанских высот как принадлежащих Израилю. При этом в ООН и в ЕС считают действия Израиля в регионе оккупацией. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил тогда, что США в очередной раз нарушили международное право, признав суверенитет Израиля над Голанским высотами. «Это решение не делает законной аннексию Израилем Голанских высот», — заключил шеф турецкой дипломатии.