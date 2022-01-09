ПОЛИТИКА
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В Башкортостане все больше людей становятся наставниками для воспитанников детдомов
В Башкортостане каждый может быть наставником для воспитанников детских домов, чтобы помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни. Соответствующая программа в республике действует с 2018. За это время наставниками стали около 160 человек. #trtнарусском #Башкортостан #сироты #наставники
В Башкортостане все больше людей становятся наставниками для воспитанников детдомов / Others
9 января 2022 г.
Истории
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