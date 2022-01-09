В Башкортостане все больше людей становятся наставниками для воспитанников детдомов

В Башкортостане каждый может быть наставником для воспитанников детских домов, чтобы помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни. Соответствующая программа в республике действует с 2018. За это время наставниками стали около 160 человек. #trtнарусском #Башкортостан #сироты #наставники