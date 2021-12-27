Российские туристы с января по ноябрь 2021 года посетили Турцию около 4,6 млн раз, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные министерства и культуры туризма Турции.

«По итогам 11 месяцев 2021 года в иностранном турпотоке в Турцию по-прежнему с большим отрывом от стран-«соперников» лидирует Россия. В январе-ноябре в Турции было зарегистрировано 4 555 047 туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке — 20%, каждый пятый). Эта цифра на 123,5% больше, чем в тот же период 2020 года, но на 33,9% меньше показателя 2019 года», — сказала Ломидзе.

Наибольшая доля поездок из РФ зафиксирована в Анталью (3,54 млн), в Стамбул (724,3 тысяч) и на курорты Эгейского побережья (278 тысяч).

По итогам 2021 года из России в Турцию может быть совершено 4,7 млн поездок, рассказала Ломидзе. По ее словам, в ноябре россияне посетили Турцию 192,8 тысяч раз, в то время как в ноябре 2019 года — 192,7 тыс. раз.

В пятерку стран, чьи туристы наиболее часто посещали Турцию за 11 месяцев 2021 года, также вошли Германия, Украина, Болгария и Иран.

На прошлой неделе TRT на русском писал, что туристический поток из России в Турцию за год вернулся к допандемийному уровню. На долю Турецкой Республики пришлось 45% бронирований российских туристов. Такой же показатель был зафиксирован и в докоронавирусном 2019 году.