Искусственный интеллект в одной из районных народных прокуратур в Шанхае впервые стал составителем текста обвинительного заключения, которое будет предъявлено преступнику в суде, пишет South China Morning Post.

Программа создавалась учеными Китайской академии наук по заказу прокуратуры Шанхая. Искусственный интеллект получил прокурорские навыки после изучения более 17 тысяч дел, рассматривавшихся с 2015 по 2020 год. Программа может принять правильное решение о выдвижении обвинения в 97% случаев на основании знакомства с материалами дела, анализируя их по тысяче параметров, которые он выявляет в судебных документах по конкретным уголовным делам.

Искусственный интеллект используется китайскими прокурорами с 2016 года. Программа «Система 206» оценивает убедительность доказательств вины и степень опасности предполагаемого преступника для общества, после чего дает рекомендации по избранию меры пресечения. При этом итоговое решение по каждому конкретному случаю остается за сотрудником прокуратуры. В отличие от «Системы 206», новая разработка может разбирать процесс полностью без участия человека.

Сейчас искусственный интеллект может выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в Шанхае типа преступлений: мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, создание препятствий представителям властей в выполнении служебных обязанностей, воровство, мошенничество. В будущем он сможет выдвигать обвинения и по более резонансным преступлениям.

В мае TRT на русском писало другой китайской «разработке» в сфере искусственного интеллекта. Власти страны протестировали на уйгурах камеры с искусственным интеллектом для распознавания эмоций. По признанию китайского инженера-программиста, такие системы устанавливали в полицейских участках, где уйгуров сажали на специальные стулья, в которых запястья и лодыжки фиксируются металлическими ограничителями: «Китайское правительство использует уйгуров в качестве подопытных для различных экспериментов, точно так же, как крысы используются в лабораториях».