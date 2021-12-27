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Чавушоглу: Турция, Катар и ОАЭ смогут вместе управлять аэропортом Кабула
Турция, Катар и ОАЭ могут управлять международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле на трехсторонней основе, заявил министр иностранных дел Турции. Переговоры по этому вопросу продолжаются
Чавушоглу: Турция, Катар и ОАЭ смогут вместе управлять аэропортом Кабула
Чавушоглу: Турция, Катар и ОАЭ смогут вместе управлять аэропортом Кабула / Others
27 декабря 2021 г.

Турция, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут управлять международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле на трехсторонней основе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.

«До прихода к власти талибов мы руководили военным крылом кабульского аэропорта по линии НАТО. Гражданской частью руководила компания из ОАЭ», — сказал министр, добавив, что компания проработала там около полутора лет.

Также Чавушоглу напомнил, что компании Турции и Катара договорились о совместном управлении аэропортом Кабула. Недавно техническая делегация из Турции отправилась в Доху для координации действий с катарской стороной.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что Катар и Турция еще не достигли договоренности об эксплуатации аэропорта с талибами. Представители «Талибана» заявили, что рассмотрят предложения от разных стран.

Министр иностранных дел Турции также сообщил, что вопрос эксплуатации аэропорта Кабула обсуждался с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном во время визита последнего в Анкару. «ОАЭ сообщили, что мы можем управлять аэропортом в трехстороннем порядке», — указал он.

В сентябре Чавушоглу говорил, что Анкара работает над вопросом обеспечения безопасности аэропорта вместе с Катаром и США. Тогда же стало известно, что в Кабул для содействия возобновлению работы аэропорта прибыла турецкая техническая группа из Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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