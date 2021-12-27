Президентом Демократической Республики Конго в 2023 году может стать политик Мойсе Катумби, чьи дедушка и бабушка погибли в Освенциме, пишет Jewish Chronicle.

Катумби — сын сефардского еврея Ниссима Сориано, бежавшего от итальянского фашизма в 1938 году в Конго, которое в то время было колонией Бельгии. Там он занялся рыбной торговлей и женился на конголезке. В 1964 году у них родился сын.

В 1980-х Мойсе Катумби пошел по стопам отца и занялся предпринимательской деятельностью. Достигнув успехов в бизнесе — Катумби долгое время руководил компаниями, которые занимались лесозаготовкой и горным делом — он пошел в политику. В 2006 году был избран депутатом Национального собрания страны, а уже в 2007 стал губернатором провинции Катанга, где находятся огромные запасы меди, кобальта, урана, кадмия, олова, золота, серебра и других минералов. Этот пост Катумби занимал до 2015 года. За восемь лет правления Катумби уровень жизни в провинции резко вырос, после чего о нем стали говорить как о претенденте на пост президента ДР Конго.

В 2018 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. В ответ власти начали преследование Катумби и его сторонников: самого политика обвинили в подстрекательстве к восстанию против главы государства, а также в причастности к вспышке вируса Эбола в одной из провинций страны. К выборам Катумби не допустили, некоторое время политик был вынужден прожить за границей. На родину он вернулся лишь в 2019 году.

При этом популярность Катумби среди жителей ДР Конго не снизилась. Уже в 2021 году лояльные действующему президенту страны Феликсу Чисекеди законодатели внесли в Национальное собрание законопроект, согласно которому президентом страны может стать ее гражданин, оба родителя которого являются конголезцами. Принятие соответствующего закона было отложено после протестов населения.

О своем происхождении не забывает и сам Катумби. В прошлом месяце он посетил Освенцим, где погибли его дедушка и бабушка. По словам самого политика, в его сердце есть «теплый уголок иудаизма» и он считает Израиль «своим вторым духовным домом». При этом Катумби не считает себя евреем, хотя и имеет право на алию. По словам журналиста Кнана Лифшица из Jewish Telegraphic Story, который освещал приезд африканского политика в бывший лагерь смерти, Катумби — христианин-католик, который знает о своем еврейском происхождении.