ПОЛИТИКА
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Наводнение в Бразилии унесло жизни по меньшей мере 18 человек
На востоке Бразилии ввели режим ЧС из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже второй месяц. В зоне паводка оказалось 37 муниципалитетов и около 60 городов. Эвакуированы порядка 20 тысяч человек. Четверть из них осталась без крова. Вследствие наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 получили ранение. #trtнарусском #Бразилия #наводнение #потоп
Наводнение в Бразилии унесло жизни по меньшей мере 18 человек / Others
27 декабря 2021 г.
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