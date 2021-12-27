Наводнение в Бразилии унесло жизни по меньшей мере 18 человек

На востоке Бразилии ввели режим ЧС из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже второй месяц. В зоне паводка оказалось 37 муниципалитетов и около 60 городов. Эвакуированы порядка 20 тысяч человек. Четверть из них осталась без крова. Вследствие наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 получили ранение. #trtнарусском #Бразилия #наводнение #потоп