Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Он подчеркнул, что Запад не приветствует укрепление многосторонних начал в международной политике.

«Страны Глобального Юга и Востока видят в многополярности шанс на укрепление своего суверенного развития без «расплодившихся» в последние годы проявлений неоколониализма со стороны Запада, который совсем неоднозначно воспринимает ситуацию с укреплением многосторонних начал в международной жизни», — заявил он.

Лавров отметил, что формирование многополярного мира сегодня является стержневой тенденцией.

«Убеждены, что это естественный процесс. Есть те, кто уже «затосковал» по временам глобализации и уверен, что многополярность — искусственно навязанная конструкция, что это «дело временное» и ее «надо подавлять», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что в такие периоды дипломатия требует большей активности и интеллектуального усилия.

«Дипломатия, как и активная практическая наука, «оживает» именно в те периоды, когда нужно проявлять инициативу, больше думать, анализировать», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что сроки проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной пока не установлены.

«Второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы», — заявил он.