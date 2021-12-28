НАТО систематически не выполняет взятые на себя обязательства после подписания в 2002 году Римской декларации, положившей начало работе Совета Россия — НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По его мнению, Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Это вынуждает Россию жестко ставить вопрос о гарантиях собственной безопасности.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

«Подписание Римской декларации вовсе не означает, что все ранее взятые обязательства были выполнены альянсом»,— сказал Александр Фомин. Он подчеркнул, что Римская декларация до сих пор остается в силе. «В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия—НАТО в 2010 году в Лиссабоне»,— напомнил замминистра.

Александр Фомин заявил, что занятая альянсом позиция завела в тупик сотрудничество в сфере противоракетной обороны. «Несмотря на направленные нами альянсу предложения по совместному обеспечению противоракетного прикрытия в Европе, США приступили к развертыванию районов ПРО в Польше и Румынии. Североатлантический союз отказался предоставить юридически обязывающие гарантии о ненаправленности данных комплексов против России»,— сказал замминистра.

Между тем, 25 декабря стало известно, что Россия начала отвод части сил, размещенных близ границы с Украиной, на фоне требований Запада о деэскалации для начала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США. Приказ об отведении войск был отдан на фоне подготовки первого за 2,5 года Совета Россия — НАТО. Как сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, заседание может состояться в начале 2022 года. Владимир Путин заявил об опасениях России по поводу действий НАТО и безопасности в Европе в ходе разговора с президентом США Джо Байденом по видеосвязи в декабре. По словам Путина, Байден предложил создать новую структуру для диалога.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Москва также предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и исключить развертывание ядерного оружия за пределами национальных государств.

27 декабря агентство AFP со ссылкой на члена Совета национальной безопасности США, пожелавшего остаться неназванным, сообщило, что Соединенные Штаты и Россия 10 января планируют провести переговоры, на которых будут обсуждать контроль за ядерными вооружениями и ситуацию в Украине. На 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день, сообщил источник AFP, переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил РИА Новости, что переговоры России и США предварительно назначены на 10 января. «Окончательной, полной договоренности по всем аспектам» пока нет, сообщил он, добавив, что «альтернативные даты тоже не рассматриваются».