Японский производитель полупроводников Kaga Electronics построит новый завод в Турции по просьбе клиентов и тем самым перенесет часть производственных мощностей из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Турецкую Республику, сообщает Nikkei Asia.

Новый завод будет производить печатные платы и детали по требованию заказчика. «План инвестиций японской компании оценивается в миллионы долларов, а объем производства планируется поэтапно увеличивать», — говорится в публикации.

Предприятие начнет работу в 2022 году и будет объединено с существующим турецким заводом по производству деталей для кондиционеров. Это поможет диверсифицировать производство компании вдали от Азии, где перебои в цепочке поставок стали риском.

Kaga надеется, что стратегическое положение Турции поможет получить больше заказов с Ближнего Востока и из Европы. Объем продаж Kaga Electronics в Турции составляет около 1 млрд иен ($8,7 млн), компания надеется утроить этот объем за три-четыре года.

Ранее TRT на русском писал, что Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил возобновить производство стали на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году. Компания приняла такое решение на фоне действий российских властей по изъятию сверхдоходов из отрасли. Правительство уже ввело экспортные пошлины на металлопродукцию с 1 августа, предполагается, что они принесут в бюджет 160 миллиардов рублей.