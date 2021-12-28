По данным американской разведки, Саудовская Аравия начала производство собственных баллистических ракет на основе китайских технологий. Спутниковые снимки с предполагаемого места производства опубликовало CNN. Журналисты отметили, что о существовании производства администрация Дональда Трампа знала еще в 2019 году, но решила умолчать об этом. / Others