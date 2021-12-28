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Эрдоган: Все мусульмане братья, вне зависимости от нации и толка
В исламе нет места раздорам и терроризму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего видеообращения к участникам конгресса Американского общества мусульман (MAS) и Исламского сообщества Северной Америки (ICNA). На фоне растущих ксенофобии, исламофобии и радикализма Эрдоган призвал верующих объединяться и поддерживать друг друга. #trtнарусском #Эрдоган #Турция #ислам
Эрдоган: Все мусульмане братья, вне зависимости от нации и толка / Others
28 декабря 2021 г.
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