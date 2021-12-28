Россия усилит границу Таджикистана с Афганистаном — вооруженные силы оборудуют границу пограничными заставами, кроме того, российская сторона уже осуществила несколько поставок вооружения для армии республики, сообщил российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

«Еще один вклад России — это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин (в Хатлонской области Таджикистана на границе с Афганистаном — прим. редакции), выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», — сказал российский дипломат корреспонденту ТАСС.

По его словам, активно идет модернизация в 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, она оснащается самой современной техникой, проводится ряд учений, маневров, в течение года было проведено около 40 учений. Он отметил проведение российской базой двусторонних учений с таджикскими партнерами и многосторонних — в рамках ОДКБ — с участием других стран, назвав высоким уровень подготовки. «Этому вопросу (безопасности на таджикско-афганской границе — прим. редакции) будет уделяться повышенное внимание», — резюмировал дипломат.

Вопрос безопасности южной границы Таджикистана подробно обсуждался на недавней встрече президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

«Ситуация на границе с Афганистаном (...) вызывает известную тревогу, озабоченность. Это объективные обстоятельства, и я разделяю эту озабоченность», — поддержал коллегу Путин.

Ранее TRT на русском писал, что Россия в 2021-м перебросила на 201-ю военную базу в Таджикистане более 100 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, а также крупнокалиберные пулеметы «Утес», ПТРК «Корнет» и ПЗРК «Верба».

Расположенная в городах Душанбе и Бохтар 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами, в ее составе — мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, радиационной, химической и биологической защиты.