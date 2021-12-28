Бывший консультант департамента военно-морского флота «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан были арестованы в рамках уголовного дела о хищении около 700 млн руб. при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота, сообщил «Коммерсант». Оба имеют звания капитанов 1-го ранга.

По данным издания, Клокоцкий сам пришел с повинной к следователю ГСУ СКР и сообщил о своем участии в преступлениях. После допроса его отпустили под обязательство о явке, которое затем заменили на подписку о невыезде, а после того как сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ сообщили о его встречах с обвиняемыми и другими людьми, Клокоцкого арестовали. По данным ФСБ, он контактировал с Мовчаном и представителями уже арестованных бывших руководителей ОАО «Завод «Электроприбор»» и АО «Союз-М».

Сотрудники ФСБ выяснили, что Клокоцкий встречался с ними, чтобы обсудить линию поведения. Также он якобы пытался уничтожить доказательства и оказывал давление на свидетелей, чтобы они изменили показания, и рассматривал варианты переезда из России в другую страну. В качестве доказательства в суд предоставили изъятые у Клокоцкого свидетельство об обязательном медицинском страховании жизни и здоровья гражданина Украины на его имя и поддельное командировочное удостоверение на посещение ЗАТО «Североморск». Удостоверение было выписано на капитана 1-го ранга Андрея Клокоцкого, «кем он фактически не является».

Также под арестом сейчас находятся Муталиб Эмиралиев (бывший руководитель ОАО «Завод «Электроприбор»») и Вадим Мовчан. Мовчан был задержан осенью 2021-го в том числе на основании показаний Замира Ахмедова, которому заменили реальный арест на домашний. Ахмедов признал вину в совершении преступлений и выдал следствию других участников преступления. Адвокаты Клокоцкого и Мовчана не стали комментировать выдвинутые обвинения.

Уголовное дело по факту хищения было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2013-м Клокоцкий и Мовчан вступили в сговор с руководителями «Завода «Электроприбор» и АО «Союз-М» и другими людьми. До декабря 2017-го они похищали деньги при исполнении госконтрактов на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Всего было похищено 692,7 млн руб.