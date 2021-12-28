Более 6 тысяч россиян выезжали за границу для вакцинации от коронавируса зарубежными препаратами, совокупная сумма трат на подобные туры составила около 310 млн рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Прививочные туры за границу появились в продаже в сентябре. Туроператоры в среднем в неделю обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих вакцинироваться за рубежом.

За последние месяцы заметно расширилась география «вакцинных» направлений: если на старте предлагались поездки преимущественно в Сербию, то сегодня к ней добавились Хорватия, Греция, Словения, Болгария, Германия и Армения.

Чаще всего россияне отправляются за прививкой в Хорватию. Это обусловлено возможностью бесплатной вакцинации разными препаратами — Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, разнообразием вариантов авиаперелета и возможностью оформления визы в Москве и разных регионах РФ.

На втором месте по количеству бронирований вакцинных туров — Сербия, где можно привиться Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm, на третьем — Болгария, где можно привиться вакциной Pfizer и однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson.

«По статистике туроператоров, в основном россияне предпочитают вакцинироваться за рубежом однократной вакциной Johnson & Johnson, что вполне объяснимо. В этом случае нужно приехать в Загреб, Афины или Софию один раз, в то время как для вакцинации двухкомпонентным препаратом, например, в Сербии, потребуется две поездки», — добавили в АТОР.

В основном за рубеж едут прививаться жители столичного региона: 80-90% запросов поступает от туристов, проживающих в Москве и Московской области.

Вакцинироваться едут в основном желающие свободно перемещаться по миру. Спрос на вакцинные туры за рубеж во многом зависит от признания Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины «Спутник V». Если препарат сертифицируют, то продажи пойдут на спад, добавили эксперты.