Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси намерен запретить выращивание в стране декоративных растений из-за дефицита водных ресурсов, с которым столкнулась республика, пишет Middle East Eye.

Выступая на конференции, в ходе которой были представлены планы по освоению земель сельскохозяйственного назначения, глава государства высказался на тему нехватки воды в стране.

По мнению президента, декоративные растения потребляют слишком много воды, что неприемлемо в условиях водного кризиса. Он обратился к премьер-министру Египта Мустафе Мадбули с просьбой разработать проект запрета декоративных растений. Вода хорошего качества должна использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур, а воду, которая не подходит для сельского хозяйства, можно использовать для других целей, указал ас-Сиси.

Египет в последние годы сталкивается с нехваткой водных ресурсов, связанной с климатическими изменениями и ростом населения страны. Жизненно важным является спорКаира с Эфиопией о строительстве последней гидроэлектростанции «Хидасэ» на Ниле, которая может усугубить нехватку воды в Египте.