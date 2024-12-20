В четверг Палата представителей США большинством голосов отклонила предложенный республиканцами законопроект о финансировании правительства, направленный на предотвращение шатдауна. Законопроект предусматривал приостановку лимита госдолга на первые два года президентства избранного президента Дональда Трампа.

Однако десятки республиканцев, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, проголосовали против инициативы своей партии. В итоге документ не набрал даже простого большинства голосов, несмотря на поддержку Трампа и Илона Маска, номинированного на пост главы нового департамента эффективности федерального правительства.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал законопроект «несерьезным» и обвинил республиканцев в создании кризиса. Белый дом также выступил с критикой, назвав инициативу «подарком миллиардерам».

Временное финансирование федеральных агентств завершается 22 декабря, и правительство может частично прекратить работу уже в выходные. Это приведет к приостановке работы множества служб и отправке около 875 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, ответственный за переговоры, столкнулся с критикой как внутри своей партии, так и со стороны демократов. Его позиция на посту спикера может быть поставлена под сомнение в январе, когда в Конгрессе пройдут выборы нового председателя.

Республиканцы готовят сокращенный вариант законопроекта, однако разногласия внутри партии и отсутствие поддержки со стороны демократов усложняют ситуацию.

Президент Джо Байден заявил о поддержке двухпартийного соглашения, которое позволило бы избежать шатдауна, но категорически отверг предложенный республиканцами вариант.