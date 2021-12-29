Статистика обмана

Еще с советских времен чиновники традиционно манипулируют статистикой заболеваемости, чтобы не вгонять население в панику. Не стали изменять этой традиции и самопровозглашенные власти «ЛДНР». Но причина припудривания реальности не столько в заботе о психологическом спокойствии населения, сколько в необходимости скрыть реальное состояние дел в медицине оккупированных территорий.

Чтобы оценить масштаб заболевания в Особых районах Донецкой и Луганской областей, приходится применять косвенные методы. По данным на 11-13 декабря, официальная статистика была следующая.

«ЛНР»: всего заболевших за весь период — 21 071, болеют 522 (+0 за сутки), выписано 17 540 (+15 за сутки), умерших 3 009 (+4 за сутки). По альтернативным данным, 429 заболевших за сутки, 9 умерло.

«ДНР»: на 11 декабря всего заболевших 114 161 человек (+566 за сутки), сняты с учета с выздоровлением 101 287 (+623 за сутки), болеют — 4 120, умерли — 8 754 человека (+62 за сутки). Были случаи фиксирования до 1000 подтвержденных заболеваний в день.

Всего по ОРДЛО заболевших 135 232 человека, умерших — 11 763 человека. Официальная статистика в Украине на 13 декабря: 3,73 млн заболевших, 96 695 умерших. Соответственно, коэффициент летальности в ОРДЛО составил 8,5% (при 2,6% в Украине, 2% среднемировой, 2,9% по России). «ДНР» — 7,7%, «ЛНР» — 14,3%.

Но сами местные жители не верят в официоз.

Больничные авралы

Неофициальную информацию можно почерпнуть из соцсетей. Там жители откровенно жалуются на катастрофическую ситуацию не только в больницах, но и моргах.

В открытом доступе появлялись кадры со скрытых съемок из больниц, не справляющихся с потоком больных. Умерших не успевают вывозить и штабелируют в наспех сооруженных брезентовых палатках на больничной территории на улице, везде очереди забрать родственников из морга (вскрытия не успевают проводить), цены на похоронные услуги взлетели минимум вдвое, кладбища переполнены. По утверждениям донецких источников, священники не успевают отпевать покойников: только в одном соборе Донецка до 60 отпеваний в неделю.

Под ковидные отделения для взрослых отданы хирургические, терапевтические, эндокринологические отделения и даже роддома, где нет ни оборудования, ни квалифицированного персонала. Не хватает кислородных «точек», пленки для флюорографии, тест-систем (это к вопросу об официальной статистике).

Уже сложно скрыть, что медперсонал, не выдерживающий нагрузок и получающий нищенские зарплаты, выезжает в Россию и Украину. Выпускники медучилищ и мединститутов пользуются наличием паспортов и дипломов РФ и уезжают в Ростовскую область.

По состоянию на октябрь-ноябрь, врачи в соцсетях сообщают, что часто больным приходится ждать скорую больше суток. Если даже удалось попасть в больницу, то высок риск умереть, не дождавшись элементарного обслуживания. Родственникам пациентов выдают список лекарств, которые можно достать только в Украине (к примеру, от компании — производителя вакцины Pfizer).

Но попасть на подконтрольную территорию для закупки лекарств проблематично. Руководство ОРДЛО существенно ограничило выезд жителей в Украину — якобы во избежание роста заболеваемости. При этом туры за получением российских паспортов не прекращались — именно их винят граждане во всплеске заболевания. Раздражение вызывает и тот факт, что на пропаганду выборов в Госдуму потрачено больше средств, чем на борьбу с коронавирусом.

Подробностями «из ада» поделился «депутат ЛНР» Петр Михайлов, лечившийся от коронавируса в ноябре 2021 года. Хотя ему не пришлось ждать скорую, в больнице его положили в коридоре, особо не беспокоясь о его состоянии: «Этот – не жилец».

Каждый день он видел по 15 черных пакетов с телами умерших (привет статистике), к еще живым было отношение «как к животным», лекарства пациентов воровали. Все лечение за счет пациента, если нет денег или родственники не успели привезти лекарства — «готовься к черному пакету».

Время от времени появляются сообщения, что тот или иной город закроют на локдаун. Население на подобные слухи привычно реагирует массовым опустошением магазинов.

COVID праздникам не помеха

В ОРДЛО традиционно проходит много патриотических праздников. В этом году для ряда мероприятий даже тяжелая пандемическая ситуация не стала помехой. И ожидаемо после каждого такого торжества фиксируется всплеск заболеваемости — что не добавляет любви местных жителей к организаторам, выгоняющим бюджетников на патриотические парады.

В частности, в «ДНР» провели День шахтера и День города в Донецке (29 августа), в «ЛНР» День города в Луганске (11 сентября). Ради этого отменили комендантский час и карантинные ограничения.

На эти праздники наложились и выборы в Госдуму РФ, на которые возили людей автобусами в Ростовскую область. По словам самих медиков ОРДЛО — не на камеру — после выборов произошел пандемический шторм.

Ухудшил ситуацию и протестный пикет под стенами офиса ОБСЕ по поводу задержания украинскими военными разведчика «ЛНР», работавшего под личиной СЦКК ОБСЕ. На ноябрь в Донецке и Луганске были запланированы концерты российского артиста Олега Газманова, но в последний момент их отменили.

Вакцинация

Вакцинация от коронавируса в ОРДЛО началась с 1 февраля 2021 года, и единственной доступной вакциной ожидаемо стал российский «Спутник V». С июля Россия завезла «Спутник Лайт». В ноябре пришла еще одна партия в количестве 150 тыс. доз.

Однако жители оккупированных территорий не выстроились в очередь на вакцинацию. Во-первых, высокий уровень недоверия остается даже к российской вакцине, которую в прямолинейной донбасской манере называют «шмурдяком». Во-вторых, QR-код, получаемый вакцинированными, не всегда «срабатывает» в России. Пока противники вакцинации не устраивают публичных протестов и стараются не афишировать отказ от прививки.

О масштабах саботажа можно судить косвенно, сопоставляя цифры.

Официально в «ДНР» к ноябрю было вакцинировано 200 тыс. человек, в то время как завезли, по сообщениям местных СМИ, с начала года больше 300 тыс. доз вакцин. Как и в Украине, принудительной вакцинации подвергают госслужащих, силовиков, военных и педагогов. Многие жители дисциплинированно записались на вакцинацию еще летом, но до сих пор ждут ответа из поликлиник.

Официально на неподконтрольных территориях проживало 3,67 млн человек (2,25 млн в «ДНР», 1,43 млн в «ЛНР»). По альтернативным приблизительным подсчетам — меньше 3 млн человек. Иными словами, вакцинация при 6,6% привитых жителях ОРДЛО провалилась.

Ситуация на подконтрольном Донбассе

В силу объективных причин (мобильность населения, доступность лекарств и т.д.) на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей ситуация не такая тяжелая. При аналогичном уровне заражения смертность намного ниже.

На середину ноября по заполненности коек (70%) Донецкая область занимала второе место в стране, 70% из больных находились на кислородной поддержке. Месяцем ранее загруженность коек составляла 90%, на середину декабря — 36%.

Это дало основания Минздраву вывести область из красной в оранжевую карантинную зону. По состоянию на 13 декабря всего в области зафиксировано 161 489 случаев заражения, 4 884 человека умерло. Коэффициент летальности — 3%.

Луганская область с декабря 2021 года находится в желтой карантинной зоне. На 13 декабря зафиксировано 58 579 заражений, 2 087 смертей. Коэффициент летальности — 3,5%.

Согласно официальным данным, на подконтрольных территориях в Донецкой области проживает 1,843 млн человек, в Луганской области — 661 тыс. человек (всего 2,5 млн). На 12.12.2021 в Донецкой области полностью вакцинировано 484,5 тыс. человек (28%), в Луганской — 222,5 тыс. человек (34% населения).

Впереди новогодние и рождественские праздники, а значит и новые всплески инфекции. И непрекращающиеся запугивания войной между Россией и Украиной только усиливают депрессивные настроения в ОРДЛО.