После того, как министры иностранных дел 12 стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Канады выступили с совместным заявлением, осуждающим инициативу властей Мали обратиться к услугам ЧВК «Вагнера», право ответного слова в российском дипломатическом ведомстве было делегировано директору департамента международных организаций МИД Петру Ильичеву. Он, по традиции, раскритиковал западные страны за неоколониальные тенденции и вместе с тем — за желание свернуть военное присутствие.

«Постепенное сворачивание Парижем операции «Бархан», сопровождающееся выводом французских военных из трех военных баз в Тессалите, Кидале и Томбукту, может спровоцировать серьезный всплеск террористической активности в стране, что чревато дестабилизацией всего субрегиона», — пояснил Ильичев. По его словам, ни общие силы «Сахельской пятерки» (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), ни европейская миссия «Такуба» не имеют достаточного потенциала для полноценного отражения угрозы.

Зато на этом фоне в МИД России пообещали, что страна продолжит предоставлять военную и военно-техническую помощь Мали. Акцент в заявлении Ильичева был сделан на историческом характере отношений двух стран, «начало которым было положено еще во времена СССР», однако не было ни одного упоминания о предмете беспокойства на Западе — ЧВК «Вагнера». Российский официоз пытается либо указать на частный характер ее работы, либо подменяет понятия, апеллируя к тому, что в Африке работают исключительно «военные инструкторы» из РФ.

От «Сервала» к «Бархану»

В первой половине 2012 года на северо-востоке Мали произошло восстание туарегов, кочевого этноса, добивавшегося создания независимого государства Азавад. Сопротивление было возглавлено появившимся в 2011 году Национальным движением за освобождение Азавада (НДОА). К началу апреля 2012 года мятежные формирования заняли северо-восточные районы страны. Однако совсем скоро НДОА вступило в конфликт с местными радикальными силами. Под их натиском туареги были выдавлены из ряда районов, после чего им пришлось отказаться от борьбы.

Ввод в Мали иностранного контингента был инициирован Францией и санкционирован Советом безопасности ООН. Изначально предполагалось, что операцию начнут во второй половине 2013 года и что ее боевым ядром будет контингент членов Экономического сообщества стран Западной Африки. Тем не менее, резкие наступательные действия исламистов в январе 2013 года на юг Мали привели к тому, что французская сторона наспех объявила о старте военной операции «Сервал» для «освобождения северо-востока».

Но и эти действия не принесли своих результатов: радикальные группировки лишь передислоцировались в соседние африканские государства. Тогда Париж объявил о проведении более широкой военной кампании — якобы для обеспечения безопасности Сахельского региона. 1 августа 2014 года началась операция «Бархан», которая распространилась еще на четыре страны: Мавритания, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Несмотря на заявленную цель — победить исламистское подполье, французы в очередной раз продемонстрировали неэффективность своих подходов.

Шило на мыло

Малийские политики критиковали французов за стратегию, которая, по их словам, только усугубила вооруженный конфликт. «Звучали вопросы, почему Франция сосредоточена на группировке «Исламское государство в странах Сахеля», которая составляет около 10% проблемы, а не на «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая представляет собой все 90%», — цитирует Financial Times одного из западных дипломатов. Отдельная претензия связана с западной интервенцией под французской эгидой в Ливию.

Из-за отсутствия ощутимых результатов «на земле» общественное недовольство, корни которого уходят в колониальное прошлое Франции, стало чаще вырываться наружу. На этом фоне президент Эммануэль Макрон пытался объявить, что эпоха неформальных связей Парижа с африканскими странами давно прошла. Однако критики главы Пятой республики утверждают, что Макрон, несмотря на все свои заявления, все равно придерживался патерналистского, если не сказать — неоколониального — подхода.

Это дало возможность России и подконтрольной ей ЧВК «Вагнера», широко действующей на африканском континенте, взять ситуацию в свои руки и сыграть на антиколониальных настроениях малийского населения. Как минимум два официальных источника Financial Times в Бамако подтвердили, что вагнеровцы уже направляли своих людей на места, чтобы изучить детали потенциальных контрактов. Больше всего, по словам собеседников газеты, «солдат удачи» интересовала возможность эксплуатации золотых приисков в качестве оплаты.

«Люди убеждены, что французы хотят украсть их природные ресурсы, — рассуждает в разговоре с Financial Times бывший аналитик Майкл Шуркин. — Между тем они хотят обратиться к русским, которые явно находятся здесь с той же целью».

Пробуждение российских «прокси»

В разговоре с TRT на русском научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы напомнил: еще несколько лет назад бывшие колониальные державы полностью доминировали в сфере военного контроля на континенте. «Но времена изменились, и теперь мы видим участие российских каперов в политических беспорядках, — рассуждает аналитик. — Еще до наемников было много бывших советских пилотов, которые работали здесь, помогая развивать ВВС или просто летали для коммерческих нужд, в том числе работы на контрабандистов».

По словам эксперта, «Вагнер» — самое популярное наименование в наемнической деятельности в России, однако им дело не ограничивается. «Некоторые утверждают, что это новое секретное оружие российского государства, которое не хочет напрямую вмешиваться в конфликты и поэтому использует «прокси». Это утверждение также понятно, поскольку мы видим, что наемническая деятельность не идет вразрез с какой-либо официальной политикой России и не служит никому, кто состоит в союзе с оппозиционными России силами», — пояснил Гафарлы.

Наиболее заметные случаи активности российских «солдат удачи» видны на ливийской арене, напоминает собеседник TRT на русском. «Там русские сражаются в тени. Кроме того, в Западной и Центральной Африке, в бывших французских колониях, ведется некоторая деятельность наемников. Можно утверждать, что существует связь между снижением активности французов и пробуждением российских группировок», — подтверждает Гафарлы.

По его словам, российские наемники — это полезный инструмент, который можно использовать против господства Запада. «Это также имеет отношение к российской мягкой силе. Например, это заметно по Центральноафриканской республике», — указал эксперт. Как отмечает Гафарлы, у СССР также были свои «прокси» в Африке, однако можно утверждать, что сейчас Россия «начала их пробуждать».

Собеседник TRT на русском подчеркивает: эти связи носят не идеологический характер, поскольку коммунизм — это история прошлого. «Однако все еще существуют определенные экономические интересы России в Африке, а также требование сохранять баланс на фоне сокращения европейских сил и роста популярности Китая», — подытожил аналитик.