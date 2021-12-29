Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил 17-летнего гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В самолете, возвращающемся в Ташкент из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ, Президент и вся делегация с большим интересом наблюдали онлайн за участием нашего соотечественника Нодирбека Абдусатторова в чемпионате мира по быстрым шахматам. Глава нашего государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников. Так держать!», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Нодирбек Абдусатторов стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории. Турнир он выиграл с результатом 9,5/13, обыграв действующего чемпиона мира по шахматам, норвежца Магнуса Карлсена и россиянина Яна Непомнящего, с которым встретился в тай-брейке (специальная укороченная партия для выявления победителя при ничейном счете).

По итогам 13 туров четыре гроссмейстера — Абдусатторов, Непомнящий, Карлсен и американец Фабиано Каруана — набрали по 9,5 очков. Поскольку лучшие дополнительные показатели оказались у узбекистанца и россиянина, они и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов, поясняет Championat.com.

«Если отбросить споры о правилах, то это совершенно невероятное достижение!», — прокомментировал в Twitter победу Абдусатторова Магнус Карлсен.

Чемпионат мира проходит в Варшаве (Польша). Общий призовой фонд составляет $1 млн. Абдусатторов получит $60 тысяч призовых, Непомнящий — $50 тысяч, Карлсен — $40 тысяч, Каруана — $30 тысяч.

Примечательно, что в мировом рейтинге лучших игроков в быстрые шахматы, который возглавляет Карлсен, Абдусатторов до нынешнего турнира занимал лишь 45-е место.

В 2018 году Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу, который прошел в Санкт-Петербурге, обыграл другой юный узбекистанец — 16-летний Шамсиддин Вахидов, напоминает «Фергана». На нынешнем турнире он набрал 6,5 очков и занял 103 место.