Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров по версии Forbes. Состояние предпринимателя в 2021 году выросло сразу на $13,81 млрд — до $17,24 млрд. Стать ещё богаче отечественные предприниматели смогли из-за неудач Meta (бывшая Facebook Inc.), роста интернет-торговли и взлетевших цен на нефть и газ.

Созданный Дуровым Telegram в 2021 году впервые разместил собственные облигации, чтобы привлечь на рынке $1 млрд, напомнило издание. Кроме того, в Telegram пришли множество новых пользователей — особенно после массового сбоя в работе сервисов Meta Марка Цукерберга: Facebook, Instagram и WhatsApp. Тогда в мессенджере зарегистрировались 70 млн человек.

На втором месте в списке удачливых российских богачей — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние за год выросло на $11,92 млрд — до $13,02 млрд. Всё из-за того, что стоимость фирмы пересчитали после того, как её конкурент Ozon провёл успешное первичное размещение акций (IPO).

Тройку лидеров замкнул основной акционер производителя минеральных удобрений «Еврохима» и энергетической компании «Суэк» Андрей Мельниченко. За отчётный период он разбогател на $10,60 млрд — до $25,37 млрд. Помог рост цен на добываемое этими компаниями сырьё и выпускаемую продукцию.

Топ-10 рейтинга Forbes по росту состояния (на 20 декабря):

ПавелДуров — $17,24 млрд (+$13,81 млрд);

ТатьянаБакальчук — $13,02 млрд (+$11,92 млрд);

АндрейМельниченко — $25,37 млрд (+$10,6 млрд);

основной акционер «Северстали» АлексейМордашов и его семья — $29,52 млрд (+$6,83 млрд);

основной акционер «Лукойла» ВагитАлекперов — $26,16 млрд (+$6,44 млрд);

создатели разработчика мобильных free-to-play игр Playrix Игорь и ДмитрийБухманы — $7,86 млрд у каждого (+$4,76 млрд у каждого);

акционер «Новатэка», «Сибура», «Стройтрансгаза» и «Трансойла» ГеннадийТимченко — $24,72 млрд (+$4,35 млрд);

совладелец газовой компании «Новатэк» ЛеонидМихельсон — $27,66 млрд (+$4,21 млрд);

основатель и основной акционер TCS Group (владеет Тинькофф Банком) ОлегТиньков — $6,83 млрд (+$3,42 млрд);

акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» ЛеонидФедун и его семья — $11,67 млрд (+$3,41 млрд).

Совокупное состояние 10 самых разбогатевших миллиардеров мира за 2021 год выросло на $458 млрд. Это более четверти от общего прироста состояния всех миллиардеров мира (всего $1,6 трлн). Самым успешным в уходящем году стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — за год его состояние взлетело на $109,8 млрд до $265,4 млрд.

Ранее TRT на русском писал, что российский маркетплейс Wildberries вышел на рынок Турции: российская компания предлагает своим новым покупателям около 5,6 млн наименований товаров от 163 тысяч международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров до электроники, книг, зоотоваров и товаров для дома.