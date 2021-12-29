ПОЛИТИКА
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Куда россияне поедут отдыхать в 2022?
Турция вошла в тройку самых популярных у россиян направлений на новогодние туры, опередив по ряду параметров Египет и Кубу. Среди городов лидирует Стамбул — туда туристы из РФ собираются не только для посещения достопримечательностей, но и на шопинг. А вот открытием этого года можно назвать Месопотамию. #Турция #Стамбул #россияне
Турция вошла в тройку самых популярных у россиян направлений на новогодние туры, опередив по ряду параметров Египет и Кубу. Среди городов лидирует Стамбул — туда туристы из РФ собираются не только для посещения достопримечательностей, но и на шопинг. А вот открытием этого года можно назвать Месопотамию. / Others
29 декабря 2021 г.
Истории
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