Куда россияне поедут отдыхать в 2022?

Турция вошла в тройку самых популярных у россиян направлений на новогодние туры, опередив по ряду параметров Египет и Кубу. Среди городов лидирует Стамбул — туда туристы из РФ собираются не только для посещения достопримечательностей, но и на шопинг. А вот открытием этого года можно назвать Месопотамию. #Турция #Стамбул #россияне