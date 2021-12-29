Китай наращивает закупки базовых продовольственных товаров, миллионами тонн cкладируя рис и зерно в государственный резерв, размер которого превышает совокупные запасы всех остальных стран мира вместе взятых, пишет finanz.ru.

Как сообщает Nikkei со ссылкой на оценку Минсельхоза США, Китай держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. Причем за последнее десятилетие эта доля выросла примерно на 20 процентных пунктов. В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные $98,1 млрд, увеличив импорт на 22% за год и на 360% за последние 10 лет.

Госзапасы продовольствия в Китае достигли исторически максимального уровня, сообщил в ноябре глава Национальной администрации резерва зерна Цинь Юйюн. «Наши резервы пшеницы покрывают потребности на полтора года», — сказал он, добавив, что у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием».

Один из крупнейших складов, где зерно и бобы хранятся в 310 гигантских силосах, расположен в порту Далянь на северо-западе страны. Туда из США и Бразилии доставляются маис, пшеница и соя, поставки которых выросли в 2-12 раз за последние пять лет.

Закупки — это вынужденная мера, поскольку внутреннее производство стагнирует с 2015 года, считает Горо Такашахи, профессор Aichi University. Урожайность в Ките низкая, отмечает он, в том числе из-за загрязнения почв, к тому же фермеры мигрируют в мегаполисы.

«Накопление запасов в Китае — одна из причин роста цен» на продовольствие в мире, говорит АКио Шибата, президент Natural Resource Research Institute в Токио.

По данным на ноябрь, индекс цен продуктов питания от ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) достиг рекордных значений за последние 10 лет. Индикатор, отслеживающий 95 важнейших продовольственных товаров, прибавил 1,2% за месяц и 27,3% в годовом выражении.

Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%. И если номинальный рост цен стал рекордным со времен начала арабской весны, то в реальном выражении — с поправкой на общую инфляцию — еда дорожает в мире со скоростью, которой не было почти полвека, отмечает старший научный сотрудник University of Warwick Алистер Смит.

Рост реального индекса продовольственных цен ФАО, по его расчетам, превысил 20%, что за все время доступной статистики происходило лишь однажды — в 1973-74 годы на фоне нефтяного кризиса, когда ближневосточные страны ввели эмбарго на поставки Западу в ответ на арабо-израильский конфликт. «Если учитывать реальные цены, то купить еду на мировом рынке сейчас труднее, чем практически в любой год с 1961-го, когда ООН начала вести статистику», — отмечает Смит.

Света в конце тоннеля вялотекущего продовольственного кризиса не видно. Из-за газового «шока» в Европе остановились заводы удобрений, и цены взлетели: карбамид подорожал на 100%, до $650 за тонну, почти достигнув максимумов 2012 года. Цены на калийные и фосфатные удобрения подскочили в 2-3 раза и также установили многолетние пики, указывает finanz.ru.

Это сулит новую волну подорожания продуктов, которая ударит прежде всего по беднейшим странам. «Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья», — заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме «Сделано в России» 10 декабря. По словам Белоусова, следующий инфляционный всплеск станет «особенно» ощутим во втором полугодии 2022 года. Согласно Росстату, на 20 декабря продовольственная инфляция в России составила 10,4%, что чуть ниже 6-летнего максимума, показанного в ноябре (10,9%).