Основным источником тревог россиян в 2021 году стала пандемия коронавируса и все, что с ней связано: от появления новых штаммов до неопределенности с отпуском, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный агентством КРОС.

Но если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения вирусом, то в текущем году главным стал страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места.

Эта фобия лидирует в 70 регионах и вошла в первую тройку еще в 12 субъектах РФ. Только в Дагестане, Ингушетии и на Чукотке эта тревога уступает другим.

Следом идут страх вакцинации от COVID-19 (вошла в тройку лидеров в 68 регионах) и опасения из-за самого вируса (в тройке лидеров в 46 регионах). Тревога из-за роста числа жестоких преступлений и страх инфляции замыкает условный рейтинг и входит в число первых трех страхов в 36 и 18 регионах соответственно.

Тревога, связанная с коронавирусом и ростом цен, преследовала россиян в течение всего года. Страх жестоких преступлений появился в третьем квартале на фоне массового расстрела учащихся Пермского университета и ряда других резонансных убийств.

В первом квартале заметными были страхи из-за разгона протестных акций, во втором и третьем — страхи из-за климатических проблем, в первом и третьем — боязнь давления государства на соцсети, в первом и четвертом — страхи из-за внешнеполитической напряженности.

Самые «встревоженные» граждане в 2021 году проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области, их беспокоили коронавирус и инфляция. Следом в рейтинге идут жители Пермского края (больше тревожились из-за жестоких преступлений), Архангельской (нашествие волков), Новгородской (политические потрясения) и Тюменской областей (преступления), Крыма и Краснодарского края (погодные аномалии). К «невозмутимым» регионам отнесены северокавказские республики, Якутия, Калмыкия, Сахалин и Чукотка.

Осенью ​​​​​​​TRT на русском рассказывал, что за несколько месяцев количество предложений по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 в России выросло в десятки раз, а цена самих сертификатов значительно снизилась. При этом россиян не пугает ни возможная уголовная ответственность, ни серьезные проблемы со здоровьем в случае заражения коронавирусом.