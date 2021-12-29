Турции следует сконцентрироваться на добыче собственного природного газа, чтобы выйти за рамки воздействия колебания мировых цен на энергоносители, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает Hurriyet Daily News.

«Если бы у нас были нефть, природный газ и уголь, мы бы сейчас не столкнулись со спекулятивными и иррациональными ценами», — сказал министр. Инвестиции в энергетику по всему миру замедлились в ходе пандемии COVID-19, а из-за быстрого восстановления экономик возникают проблемы поставок, добавил Донмез.

​​​​​​​Он добавил, что запасы природного газа на газовом месторождении «Сакарья» в Черном море составляют 540 млрд кубометров. Качество обнаруженного газа он охарактеризовал как высокое.«Мы хотим подключить это месторождение к нашей системе в первом квартале 2023 года. В первый год мы планируем добывать около 3-4 млрд кубометров газа. Мы выйдем на максимальный уровень добычи в 15-20 млрд кубометров в 2026 году. Этот объем удовлетворит потребности в природном газе всех жилых домов в Турции примерно на 25 лет. По мере поступления нашего газа мы будем отказываться от дорогостоящих энергоносителей. Газ в Черном море — это так называемый «сладкий» (малосернистый) газ», — пояснил Донмез.

Буровое судно «Фатих» обнаружило 320 млрд кубометров природного газа на месторождении «Сакарья» в Черном море летом прошлого года, а в октябре было объявлено об обнаружении дополнительных 85 млрд кубометров на том же месторождении.