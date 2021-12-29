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Путин предложил лишать иностранцев гражданства РФ за госизмену
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», где предлагается ввести институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство
Путин предложил лишать иностранцев гражданства РФ за госизмену
Путин предложил лишать иностранцев гражданства РФ за госизмену / Others
29 декабря 2021 г.

Президент России Владимир Путинвнес на рассмотрение Государственной думы РФ проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В законопроекте предлагается ввести институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Среди оснований для прекращения гражданства — добровольное желание гражданина, а также совершение преступления, подготовка к нему или покушение на преступление. Во втором случае речь идет о прекращении приобретенного гражданства.

«Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае прекращения гражданства в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок, по окончании которого нельзя принимать решение о прекращении гражданства, применяться не будет, уточняется в законопроекте.

Согласно статье 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за следующих преступлений:

— получение гражданства путем предоставления заведомо ложных данных; — отказ приносить присягу; — совершение террористической деятельности и склонение к таковой; — оправдание или пропаганда терроризма; — организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; — организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности; — диверсия и шпионаж.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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