Президент России Владимир Путинвнес на рассмотрение Государственной думы РФ проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В законопроекте предлагается ввести институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Среди оснований для прекращения гражданства — добровольное желание гражданина, а также совершение преступления, подготовка к нему или покушение на преступление. Во втором случае речь идет о прекращении приобретенного гражданства.

«Законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в пояснительной записке к документу.

В случае прекращения гражданства в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок, по окончании которого нельзя принимать решение о прекращении гражданства, применяться не будет, уточняется в законопроекте.

Согласно статье 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за следующих преступлений:

— получение гражданства путем предоставления заведомо ложных данных; — отказ приносить присягу; — совершение террористической деятельности и склонение к таковой; — оправдание или пропаганда терроризма; — организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; — организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности; — диверсия и шпионаж.