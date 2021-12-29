Поставки рыбы в Китай с российского Дальнего Востока по итогам 2021 года уменьшились на 67%, сообщил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы в этом году поставили рыбы в Китай на 67% меньше, чем в предыдущие», — отметил Трутнев. По его словам, даже несмотря на тяжелое положение в мировой экономике, был найден оптимальный выход из ситуации.

«Мы выполняли поручение президента России о введении механизма квоты в обмен на инвестиции. В результате был построен целый ряд рыбоперерабатывающих заводов. И та рыба, которая не ушла в Китай, была переработана в России, поставлена в другие регионы, поставлена в Европу», — сказал полпред президента РФ.

Он также отметил, что пандемия коронавируса повлияла на жизнь российского Дальнего Востока по-особому — закрылись поставки ряда продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион. «А Дальний Восток интегрирован в экономическую систему Азиатско-Тихоокеанского региона в силу своего географического положения», — подчеркнул Трутнев.

Китай резко сократил закупки российской рыбы из-за ограничений на прием грузов, которые еще в 2020 году были введены из-за следов коронавируса на упаковках, писалTRT на русском. Китайский рынок был очень важен для производителей рыбы из России — он приносил более $3 млрд в год.