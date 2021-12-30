ПОЛИТИКА
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В Чечне проведут уникальную операцию африканскому мальчику с зашитыми веками
7-летнему мальчику Эби из Гвинеи-Бисау в 8 месяцев врачи зашили глаза. Меценат и волонтер из России Мила Ануфриева намерена помочь вернуть зрение мальчику. Первый этап — пластическую операцию в Грозном в конце января — проведет хирург с мировым именем Хасан Баиев. #Африка #Россия #благотворительность
В Чечне проведут уникальную операцию африканскому мальчику с зашитыми веками / Others
30 декабря 2021 г.
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