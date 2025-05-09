ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Венгрия объявила украинских дипломатов шпионами
Будапешт резко ответил Киеву после разоблачения украинскими спецслужбами шпионской сети из Венгрии
Венгрия объявила украинских дипломатов шпионами
Петер Сийярто / Facebook / Public domain
9 мая 2025 г.

Венгрия объявила персонами нон грата двух сотрудников украинского посольства, обвинив их в ведении шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. Об этом 9 мая заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Telex.

По словам Сийярто, украинскому послу в Будапеште уже передано соответствующее уведомление. Министр увязал этот шаг с «антивенгерской риторикой» в Киеве и назвал происходящее «кампанией дискредитации венгров».

«Мы, венгры, хотим мира, мы говорим «нет» войне, никогда не поставляли оружие Украине и не собираемся этого делать. Мы не позволим втянуть нас в этот конфликт», — отметил Сийярто.

Решение о высылке было принято вскоре после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сети венгерской военной разведки в Закарпатье. По данным СБУ, агенты собирали информацию о настроениях местного населения и возможной реакции на размещение там венгерских миротворцев.

Будапешт отверг обвинения, назвав их «антивенгерской пропагандой» и утверждая, что не получал от Киева официальной информации по этому поводу.

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